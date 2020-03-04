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04.03.20 15:36

Вернувшийся из Италии екатеринбургский депутат поместил себя на карантин

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
4 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев сдал анализ на коронавирус по возвращении из Италии и сам себя поместил под карантин.

"Вчера температура поднялась. Голос у меня немножко измененный, но бодрый, в горле немного першит", - сообщил Киселев агентству "Интерфакс-Урал" в среду.

Депутат рассказал, что практически сразу обратился в региональное управление Роспотребнадзора, где ему рекомендовали вызвать врача на дом в поликлинике по месту жительства.

"Врач, который приходил, взяла меня на учет и каждый день будет мне звонить - это тоже входит в регламенты (по ведению больных с подозрением на коронавирус - ИФ)", - отметил Киселев.

Он уточнил, что отказался от госпитализации, подписав необходимые документы - в том числе, о том, что не будет выходить из дома.

Медработники в этот же день взяли у него анализы на коронавирус и прописали депутату "стандартную противовирусную лекарственную терапию".

По словам депутата, результаты анализов должны быть готовы в течение суток.

Киселев поделился с агентством, что практически сразу по прибытии врача к нему на дом, у него стала спадать температура.

В Италии Киселев проводил отпуск. По возвращении он сам себя поместил себя на карантин. "Я отменяю все встречи, отказываюсь от посещения массовых мероприятий. На две недели точно. До 15 марта. Работаю дома", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что коронавирус охватил север Италии - области Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, некоторые города в этих регионах изолированы. Всего в стране 2,5 тыс. заболевших, скончалось 79 человек.

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