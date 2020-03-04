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04.03.20 15:52
Минстрой: задолженность за энергоресурсы в России составляет 1,3 трлн рублей
"Отдельно остановлюсь на проблеме задолженности за поставляемые ресурсы и услуги в сфере ЖКХ. На сегодняшний день объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 1,3 триллиона рублей" - сказал Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что объем задолженности населения составляет около 810 млрд рублей. Бюджетные организации задолжали 60 млрд рублей, прочие потребители - 430 млрд рублей.
"Вместе с тем, задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4% или на 24,5 млрд рублей и составляет 173 млрд рублей. Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1,3 трлн рублей (общий долг - ИФ) и 173 млрд рублей - это та сумма, на которую недофинансируется система ЖКХ", - подчеркнул министр.
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