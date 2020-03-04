Минстрой: задолженность за энергоресурсы в России составляет 1,3 трлн рублей

04.03.20 15:52

© РИА Новости. Антон Денисов

4 марта. Interfax-Russia.ru - Общая задолженность за энергоресурсы в сфере жилищно-коммунального хозяйства России не сокращается и составляет почти 1,3 трлн рублей, заявил в среду глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Отдельно остановлюсь на проблеме задолженности за поставляемые ресурсы и услуги в сфере ЖКХ. На сегодняшний день объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 1,3 триллиона рублей" - сказал Якушев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он добавил, что объем задолженности населения составляет около 810 млрд рублей. Бюджетные организации задолжали 60 млрд рублей, прочие потребители - 430 млрд рублей.

"Вместе с тем, задолженность организаций коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы сократилась по сравнению с прошлым годом на 12,4% или на 24,5 млрд рублей и составляет 173 млрд рублей. Эти цифры наглядно говорят, что сегодня разница между 1,3 трлн рублей (общий долг - ИФ) и 173 млрд рублей - это та сумма, на которую недофинансируется система ЖКХ", - подчеркнул министр.