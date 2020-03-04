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04.03.20 15:57

Роскомнадзор занялся блокировкой фейков о коронавирусе в соцсетях

© РИА Новости. Сергей Пятаков
4 марта. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор в среду по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации, доступ к ним будет заблокирован, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и сети "Фейсбук", связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам, добавили в ведомстве.

Как рассказали в РКН, Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах "содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, начата доследственная проверка в отношении лиц, распространявших ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что распространяемая в соцсетях информация о том, что российские власти скрывают истинные цифры заболевших коронавирусом в стране, является фейком и не соответствует действительности.

С момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса - с 31 декабря прошлого года - в России было выявлено три случая заболевания новой инфекцией, отметила она: два гражданина КНР в Забайкалье и Тюменской области и один россиянин, вернувшийся из Италии. Ещё трое россиян, добавила Голикова, были эвакуированы из Японии, у которых был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess, проходят лечение в Казани.

Голикова подчеркнула, что оперативный штаб и правительство РФ, все органы власти, которые занимаются и курируют ситуацию с коронавирусом, регионы страны "ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции", а приведённые данные являются истинными.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что вбросы ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ организуются из-за границы. "Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал Путин на совещании с членами правительства. По его словам, "противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны".

Путин подчеркнул, что "ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит".

Число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более 3 тыс. человек.

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