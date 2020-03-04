|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.03.20 15:57
Роскомнадзор занялся блокировкой фейков о коронавирусе в соцсетях
"В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и сети "Фейсбук", связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.
В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам, добавили в ведомстве.
Как рассказали в РКН, Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах "содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".
Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, начата доследственная проверка в отношении лиц, распространявших ложные сведения о массовых заражениях коронавирусом в Москве.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что распространяемая в соцсетях информация о том, что российские власти скрывают истинные цифры заболевших коронавирусом в стране, является фейком и не соответствует действительности.
С момента организации работы по предотвращению проникновения на территорию РФ коронавируса - с 31 декабря прошлого года - в России было выявлено три случая заболевания новой инфекцией, отметила она: два гражданина КНР в Забайкалье и Тюменской области и один россиянин, вернувшийся из Италии. Ещё трое россиян, добавила Голикова, были эвакуированы из Японии, у которых был диагностирован вирус на лайнере Diamond Princess, проходят лечение в Казани.
Голикова подчеркнула, что оперативный штаб и правительство РФ, все органы власти, которые занимаются и курируют ситуацию с коронавирусом, регионы страны "ведут строгую работу по профилактике проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции", а приведённые данные являются истинными.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что вбросы ложной информации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в РФ организуются из-за границы. "Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Но это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения", - сказал Путин на совещании с членами правительства. По его словам, "противопоставить этому можно только одно - своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны".
Путин подчеркнул, что "ничего, слава Богу, пока критического у нас не происходит".
Число заболевших коронавирусом Covid-19 в мире приближается к 100 тыс. человек. В Китае зарегистрировано 80,4 тыс. случаев, в других странах - 10,5 тыс. Умерли от заболевания более 3 тыс. человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket