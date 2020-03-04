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04.03.20 16:02
Диагноз "туберкулез" подтвердился у четырех учащихся самарской школы
"Среди учащихся МБОУ "Школа №36" Самары зарегистрировано четыре случая туберкулезной инфекции без бактериовыделения. Заболевшие - учащиеся разных классов", - говорится в сообщении.
"По результатам расследований установлено, что заболевания между собой не связаны, источник инфекции в границах очага в школы №36 не выявлен. Больных туберкулезной инфекцией среди сотрудников школы, работников пищеблока, службы охраны нет", - отметили в пресс-службе.
Поясняется, что в целях профилактики распространения туберкулезной инфекции проводятся санитарно-профилактические мероприятия по ликвидации очага туберкулеза.
Ранее сообщалось, что к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову в твиттере поступило обращение с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в школе N36. По словам автора обращения, несколько детей заразились от учителя физкультуры, который скончался от открытой формы туберкулеза.
По данному факту СУ СКР по Самарской области проводит проверку.
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