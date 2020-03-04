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04.03.20 16:18
Гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Мистахов задержан по делу о даче взятки
"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Мистахова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
По словам собеседника агентства, Мистахову предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Вопрос об аресте Мистахова будет решен в среду, уточнили в суде.
Точная фабула уголовного дела, по которому задержан Мистахов, неизвестна, однако ранее сообщалось, что что на него в рамках своего дела о взяточничестве дал показания арестованный экс-начальник одного из отделов Департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им. Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", Ак Барс Металл. Основные направления деятельности - проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.
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