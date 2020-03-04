Гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Мистахов задержан по делу о даче взятки

04.03.20 16:18

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Хамовнический суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте генерального директора АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" Рената Мистахова, которому вменяется дача особо крупной взятки.

"В суд поступило ходатайство органа следствия об избрании в отношении Мистахова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По словам собеседника агентства, Мистахову предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Вопрос об аресте Мистахова будет решен в среду, уточнили в суде.

Точная фабула уголовного дела, по которому задержан Мистахов, неизвестна, однако ранее сообщалось, что что на него в рамках своего дела о взяточничестве дал показания арестованный экс-начальник одного из отделов Департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрий Ефимов.

Судостроительная корпорация "Ак Барс" была создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане в 2018 году. Корпорация включает в себя такие предприятия, как Зеленодольский завод им. Горького, Зеленодольское проектно-конструкторское бюро, Казанский завод "Электроприбор", Ак Барс Металл. Основные направления деятельности - проектирование и производство кораблей и судов, судоремонт.