Рязанская область запланировала более 1 тыс. мероприятий к 125-летию Сергея Есенина

04.03.20 16:45

© РИА Новости. Сергей Пятаков

4 марта. Interfax-Russia.ru - Презентацию мероприятий, посвященных 125-летию Сергея Есенина, провели в Рязанской области.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра культуры и туризма области Виталия Попова, тематические и торжественные мероприятия пройдут не только в Рязанской области, но и в странах СНГ, Франции, Санкт-Петербурге и Москве, городах Дальневосточного федерального округа - всего их будет более тысячи.

В частности, передвижные выставки Государственного музея-заповедника С.А. Есенина откроются в Азербайджане, Узбекистане, Абхазии, Франции, а также в Анадыре, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, кроме того, в Госдуме и Совете Федерации.

Фестиваль "Музыкальное лето в Константинове" стартует в июне. Его участниками станут 12 творческих коллективов, в репертуаре которых есть произведения на стихи Есенина. 25 июля, в день 55-летия музея-заповедника, начнется международный джазовый фестиваль "ЕсенинJazz".

Научный проект РГУ им.С.А.Есенина "Международный Есенинский культурно-образовательный кластер" стартует 24 марта. Запланирован фестиваль "Есенинская весна", международный научный симпозиум "Сергей Есенин в XXI веке", представление "Есенинской энциклопедии". На 19 сентября намечена презентация "Всемирной карты есенинских мест. Американский вектор" - проекта, совмещающего в себе путеводитель и CD-диск с музыкой и стихами.

"Центральными мероприятиями года станут события Всероссийской есенинской недели, которая пройдет с 28 сентября по 4 октября. Каждый день ее будет тематическим, трансляции пройдут на портале Культура.рф. В день рождения поэта в Константинове состоится большой праздник", - отмечает пресс-служба.

Подробная информация о событиях Есенинского календаря размещена на портале "Вездекультура" и на сайте министерства культуры и туризма Рязанской области.