Изменения в Конституцию потребуют одобрения более половины участников голосования

04.03.20 17:10

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 марта. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду одобрил ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции ряд поправок о порядке вступления инициативы в силу.

"Изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании", - говорится в поправке, внесенной президентом РФ.

В проекте уточняется, что "если за изменения в Конституцию РФ проголосовало менее половины граждан, принявших участие в голосовании, такие изменения не считаются одобренными".

В предложенных поправках также говорится, что "после одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ президент издает указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу".

"Официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования", - говорится в проекте.

Еще одна одобренная комитетом поправка указывает, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на законопроект.

Согласно поправке, КС не позднее семи дней после направления президентом запроса обязан дать заключение о соответствии законопроекта главам 1, 2 и 9 Конституции РФ.

"В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений настоящего закона или несоответствия порядка вступления в силу статьи 1 настоящего закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится", - говорится в поправке.