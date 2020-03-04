Авиакомпания S7 с 18 апреля запустит рейсы из Москвы в Париж

04.03.20 17:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

4 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 Airlines планирует запустить с 18 апреля прямые рейсы по маршруту Москва - Париж, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе перевозчика.

"С 18 апреля будут организованы ежедневные прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Париж (аэропорт Орли, терминал 4)", - рассказали в S7 Airlines.

Рейс из Москвы будет отправляться в 10:00 и прибывать в Париж в 12:55. Обратный вылет запланирован в 14:05, прилет в Москву в 18:55. На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Boeing 737-800.

В настоящее время полеты между столицами России и Франции выполняет авиакомпании "Аэрофлот" и Air France, при этом они летают в аэропорт Шарль-де-Голль.