"Лаборатория Касперского" закрыла офисы в Китае из-за коронавируса

04.03.20 17:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

4 марта. Interfax-Russia.ru - Офисы "Лаборатории Касперского" в Пекине, Тяньцзине и Шанхае временно закрыты из-за угрозы коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Для "Лаборатории Касперского" здоровье сотрудников имеет наивысший приоритет, компания предпринимает все доступные меры для нераспространения коронавируса. В связи с этим на данный момент мы приняли решение временно закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома", - сказала директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева.

Она отметила, что в других странах Азиатско-Тихоокеанский региона в компании установлен гибкий график работы, а в самих офисах коллегам раздают респираторные маски и санитайзеры.

"Также мы просим всех сотрудников в ближайшее время по возможности воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран людям рекомендуется работать из дома и анализировать свое состояние здоровья", - сказала Алексеева.

Она подчеркнула, что в настоящий момент случаев заражения коронавирусом среди сотрудников нет.