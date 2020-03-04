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04.03.20 17:47
"Лаборатория Касперского" закрыла офисы в Китае из-за коронавируса
"Для "Лаборатории Касперского" здоровье сотрудников имеет наивысший приоритет, компания предпринимает все доступные меры для нераспространения коронавируса. В связи с этим на данный момент мы приняли решение временно закрыть наши офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае, все сотрудники в Китае работают из дома", - сказала директор по работе с персоналом компании Марина Алексеева.
Она отметила, что в других странах Азиатско-Тихоокеанский региона в компании установлен гибкий график работы, а в самих офисах коллегам раздают респираторные маски и санитайзеры.
"Также мы просим всех сотрудников в ближайшее время по возможности воздержаться от командировок, особенно в те страны, где зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. В течение двух недель после возвращения из этих стран людям рекомендуется работать из дома и анализировать свое состояние здоровья", - сказала Алексеева.
Она подчеркнула, что в настоящий момент случаев заражения коронавирусом среди сотрудников нет.
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