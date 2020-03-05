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05.03.20 09:40

Около 3 тыс. видеоэкранов дополнительно установят в вагонах мосметро к июню

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 марта. Interfax-Russia.ru - Около 3 тыс. видеоэкранов к июню будут установлены в вагонах московского метро в дополнение к уже имеющимся более 12 тыс. дисплеям, сообщает в четверг сайт московской мэрии со ссылкой на заместителя градоначальника Максима Ликсутова.

"Мы продолжаем оснащать составы столичной подземки информационными экранами. С начала этого года устройства появились еще более чем в 400 вагонах поездов, следующих по Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиям. Планируется, что к июню этого года в 3,5 тысячи вагонов будут работать более 15 тыс. экранов", - сказал Ликсутов.

На этих экранах транслируют сведения об изменениях в работе общественного транспорта, справочная информация о пассажирских сервисах, способах пересадки на другие виды транспорта и типах проездных билетов. Также на них показывают прогноз погоды и городские новости.

Отмечается, что в будущем экраны начнут устанавливать в вагонах уже на заводе, где производят поезда для московского метро.

Впервые такие экраны были установлены перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, тогда на них транслировали ряд матчей ЧМ.

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