Около 3 тыс. видеоэкранов дополнительно установят в вагонах мосметро к июню

05.03.20 09:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Около 3 тыс. видеоэкранов к июню будут установлены в вагонах московского метро в дополнение к уже имеющимся более 12 тыс. дисплеям, сообщает в четверг сайт московской мэрии со ссылкой на заместителя градоначальника Максима Ликсутова.

"Мы продолжаем оснащать составы столичной подземки информационными экранами. С начала этого года устройства появились еще более чем в 400 вагонах поездов, следующих по Таганско-Краснопресненской, Филевской и Некрасовской линиям. Планируется, что к июню этого года в 3,5 тысячи вагонов будут работать более 15 тыс. экранов", - сказал Ликсутов.

На этих экранах транслируют сведения об изменениях в работе общественного транспорта, справочная информация о пассажирских сервисах, способах пересадки на другие виды транспорта и типах проездных билетов. Также на них показывают прогноз погоды и городские новости.

Отмечается, что в будущем экраны начнут устанавливать в вагонах уже на заводе, где производят поезда для московского метро.

Впервые такие экраны были установлены перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, тогда на них транслировали ряд матчей ЧМ.