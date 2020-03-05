Около 1 млн объектов недвижимости в Тульской области пройдут кадастровую оценку

05.03.20 09:46

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Очередная государственная кадастровая оценка в Тульской области будет проведена в отношении около 900 тыс. объектов недвижимости, в том числе, земельных участков, сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Михаил Пантелеев журналистам в среду.

"В 2019 году Областное бюро технической инвентаризации (БТИ), подведомственное министерству (имущественных и земельных отношений региона - ИФ), завершило государственную кадастровую оценку 1,4 млн объектов недвижимости, что позволило актуализировать их стоимость в соответствие с рыночной. В 2020 году будет проводиться оценка около 900 тысяч объектов", - сказал Пантелеев.

По словам министра, одна из основных задач проведения кадастровой оценки заключается в необходимости уточнения границ региона и муниципалитетов. На сегодняшний день, уточнил он, в ЕГРН содержатся сведения о границах тульского региона с Калужской и Липецкой областями. В рамках этого процесса, добавил Пантелеев, завершены работы по описанию и согласованию местоположения границы с Орловской и Рязанской областями. Границы с Московской областью будут внесены до конца 2020 года, сообщил он.

"В 2019 году в ЕГРН внесены сведения о границах 79 муниципальных образований региона, полностью эту работу планируется завершить в нынешнем году", - подчеркнул Пантелеев.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что муниципальный земельный контроль стал более эффективным, в том числе, за счет применения аэрофотосъемки территории и системы "Геоскан".

"Беспилотники позволяют эффективнее выбирать объекты для проверок, ориентировать работу на территории с высокой концентрацией нарушений. Муниципальные инспекторы получили возможность осуществлять контроль не точечно, а комплексно, то есть, по всей улице или всему кварталу и только там, где действительно имеются признаки нарушений", - отметил министр.

По данным облправительства, в последний раз государственная кадастровая оценка проводилась в Тульской области в 2016 году. В результате была определена кадастровая стоимость около 2,2 млн объектов недвижимости. Определение кадастровой стоимости производилось оценочными организациями по результатам государственного контракта.