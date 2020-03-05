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05.03.20 09:54

Медведи в Московском зоопарке проснулись на месяц раньше обычного

Фото со страницы Московского зоопарка в соцсети.
5 марта. Interfax-Russia.ru - Медведи Московского зоопарка из-за тепла, пришедшего в Москву, проснулись на месяц раньше обычного.

"Февральское потепление и активное таяние снега стали причиной раннего пробуждения бурой медведицы Розы и пары гималайских медведей Алладина и Будур", - говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбуке зоопарка в четверг.

В нем отмечается, что хищники "проснулись на месяц раньше положенного срока: в прошлом году они впервые стали выходить из своих искусственных берлог только в апреле, тогда как в этом году пробуждение животных началось еще в последние две недели февраля".

"Сейчас медведи достаточно отошли от сна и готовятся вернуться к своему привычному режиму жизни. Поприветствовать проспавших зиму хищников гости нашего зоопарка смогут уже на этой неделе", - сообщает зоопарк.

Последние три месяца бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи пребывали в состоянии зимнего сна - это означает, что медведи спят достаточно чутко. Всю зиму они обходятся без еды и совершают минимум телодвижений, но при необходимости могут встать ненадолго, походить по своей берлоге, чтобы размяться.

"Когда медведи чувствуют наступление весны, они постепенно просыпаются, начинают бродить по берлоге, а уже через неделю после пробуждения зоологи первый раз приносят хищникам еду. Рацион вышедшего из спячки медведя легок и малокалориен: яблоки, груши, свежий салат и немного овощей. Чтобы звери вернулись к полноценному питанию потребуется около полутора месяцев", - говорится в сообщении.

Пока Роза, Алладин и Будур будут проводить на свежем воздухе только малую часть дня: животные еще достаточно сонные, и, если с утра они гуляют, то к обеду непременно ложатся подремать. Это естественное состояние для медведей, вышедших из спячки, отмечают специалисты зоопарка. Кроме того, сказывается солидный возраст животных: Розе 28 лет, Алладину - 26, а Будур - 25.

"Первый "официальный" выход в свет (точнее, в наружный вольер) запланирован на пятницу. Если вы хотите понаблюдать за сонными, но неизменно очаровательными Розой, Алладином и Будур, советуем вам приходить в утренние часы. Так как после обеда животные вновь отправятся на боковую", - отмечают специалисты.

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