Температурный рекорд 1925 года побит в Крыму

05.03.20 10:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха в Симферополе на этой неделе поднялась до 27 градусов, установив новый рекорд, сообщила в четверг агентству "Интерфакс-Юг" руководитель гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

"По данным метеостанции в Симферополе, максимальная температура воздуха 4 марта 2020 года составила 27,4 градуса - это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений", - сказала она.

При этом Любецкая уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году: 95 лет назад 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса. Самая низкая температура наблюдалась в 1929 году - минус 18 градусов.

По информации сайта гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в марте обычно составляет плюс 3-6 градусов. Абсолютный минимум за всю историю наблюдений - минус 27 градусов, максимум - плюс 30 градусов. В этом году среднемесячная температура на территории полуострова ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений.