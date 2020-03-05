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05.03.20 10:04
Температурный рекорд 1925 года побит в Крыму
"По данным метеостанции в Симферополе, максимальная температура воздуха 4 марта 2020 года составила 27,4 градуса - это абсолютный максимум за весь период метеонаблюдений", - сказала она.
При этом Любецкая уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году: 95 лет назад 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса. Самая низкая температура наблюдалась в 1929 году - минус 18 градусов.
По информации сайта гидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в марте обычно составляет плюс 3-6 градусов. Абсолютный минимум за всю историю наблюдений - минус 27 градусов, максимум - плюс 30 градусов. В этом году среднемесячная температура на территории полуострова ожидается на 2 градуса выше средних многолетних значений.
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