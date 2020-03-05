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05.03.20 10:08

Фонд дольщиков купит шесть недостроев в Москве

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 марта. Interfax-Russia.ru - Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявления на приобретение шести объектов незавершенного строительства, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Заявления Фонд подал одновременно в Арбитражные суды Москвы и Московской области, Минстрой РФ и арбитражным управляющим", - пояснила председатель комитета Анастасия Пятова.

Речь идет о недостроях ЖК "Легенда" (г.о. Троицк, 42-й км. Калужского шоссе), ЖК "Воскресенское" (поселение Воскресенское), ЖК "Троицк Е-39" (г.о. Троицк, ул. Текстильщиков, вл. 2, корп. 1, 2 (Е-39), многоквартирный дом в поселение Кокошкино, ул. Труда, позиция №8, ЖК "Малыгина 12" (ул. Малыгина, 12 в СВАО и ЖК "Академ Палас" (проспект Вернадского, 78 в ЗАО).

Передача жилых комплексов Московскому Фонду осуществляется в рамках закона о банкротстве бывших застройщиков.

Напомним, в феврале состоялось первое заседание Совета Фонда, в ходе которого было принято окончательное решение о финансировании мероприятий по достройке объектов. Финансирование мероприятий по завершению строительства предусмотрено бюджетом города.

Что касается седьмого объекта ЖК "Остров Эрин", который также будет достраивать Фонд, то по нему все вышеуказанные мероприятия запланированы во II квартале 2020 года (после обследования объекта и экспертизы).

Достройка Фондом указанных объектов позволит обеспечить жильем 2 301 семью дольщиков.

Напомним, в июне 2019 года Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве. В частности, один из документов предполагает создание в регионах некоммерческих организаций (НКО) в форме региональных фондов, которые будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, федерального, регионального и муниципального бюджетов. В октябре 2019 года был создан Московский фонд защиты прав дольщиков.

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