В трех городах Подмосковья в преддверии 8 марта автобусы станут салонами красоты

05.03.20 10:27

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 марта. - В преддверии Международного женского дня "Мострансавто" организует бесплатные салоны красоты в автобусах предприятия, в ходе акции визажисты и стилисты сделают жительницам региона экспресс-макияж или укладку, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Акция состоится в предпраздничный рабочий день - 6 марта. На привокзальных площадях автовокзалов и автостанций предприятия в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде будут стоять специальные автобусы, в которых каждая женщина сможет получить бьюти-услугу: сделать прическу или макияж", - говорится в сообщении.

Автобусы будут брендированы в стилистике народных промыслов: гжель, орнаменты павловопосадских платков и хохлома.

Так, на автовокзале в Мытищах мобильный салон красоты в автобусе, украшенном гжелью, будет работать с 10:00 до 13:00. В Павловском Посаде (по адресу: Привокзальная улица, 20В) услугами визажиста все желающие смогут воспользоваться с 10:00 до 13:00. Салон красоты будет работать в транспортном средстве с яркими и узнаваемыми узорами по павловопосадским мотивам.

На автовокзале в Домодедово (Привокзальная площадь, 7А) макияж и прическу можно будет сделать с 9:00 до 13:00.