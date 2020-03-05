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05.03.20 10:27
В трех городах Подмосковья в преддверии 8 марта автобусы станут салонами красоты
"Акция состоится в предпраздничный рабочий день - 6 марта. На привокзальных площадях автовокзалов и автостанций предприятия в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде будут стоять специальные автобусы, в которых каждая женщина сможет получить бьюти-услугу: сделать прическу или макияж", - говорится в сообщении.
Автобусы будут брендированы в стилистике народных промыслов: гжель, орнаменты павловопосадских платков и хохлома.
Так, на автовокзале в Мытищах мобильный салон красоты в автобусе, украшенном гжелью, будет работать с 10:00 до 13:00. В Павловском Посаде (по адресу: Привокзальная улица, 20В) услугами визажиста все желающие смогут воспользоваться с 10:00 до 13:00. Салон красоты будет работать в транспортном средстве с яркими и узнаваемыми узорами по павловопосадским мотивам.
На автовокзале в Домодедово (Привокзальная площадь, 7А) макияж и прическу можно будет сделать с 9:00 до 13:00.
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