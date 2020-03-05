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05.03.20 14:23
Адепты "Свидетелей Иеговы" в Крыму приговорены к 6 годам колонии и штрафу
"Суд с учетом личности подсудимого, который не трудоустроен и имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в пресс-релизе суда.
Фамилия фигуранта дела в пресс-релизе не указана, но из данных в картотеке суда следует, что речь идет жителе Джанкоя Сергее Филатове.
Суд также лишил его на 5 лет права заниматься просветительской деятельностью, запретил публикации и выступления в СМИ, размещение материалов в интернете.
Житель Крыма проходил по части 1 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Его признали виновным в создании ячейки иеговистов под названием "Сиваш". Сторона обвинения в ходе состоявшихся нынешней зимой прений требовала для 7 лет колонии.
Фигурант дела заявил, что его преследуют за веру, отходить от нее не намерен.
Между тем, защита джанкойца Сергея Филатова намерена подать апелляционную жалобу на приговор в Верховный суд Крыма.
"Естественно, будем обжаловать. Мирных людей судят за их веру, это - дискриминация по признаку религии и не более. В данном случае (дали - ИФ) шесть лет, это очень сурово даже по российским меркам. Такого жесткого приговора по России среди "Свидетелей Иеговы", насколько мне известно, больше не было ни у кого", - сказал "Интерфаксу" защитник Филатова Олег Захарчук.
Дело против крымчанина открыли осенью 2018 года: в Джанкое (север полуострова) в ноябре прошли массовые обыски у сторонников "Свидетелей Иеговы".
Другому последователю запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы" Ялтинским городским судом Крыма был назначен штраф в 400 тысяч рублей. Суд признал Артема Герасимова виновным в организации ячейки экстремистской организации.
"Ялтинский городской суд признал виновным члена религиозной общины в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Гражданин организовал деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" города Ялта", - сообщил суд.
"В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал, пояснил, что каких-либо действий, связанных с организацией деятельности местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы" города Ялта он не совершал, при этом не отрицал факта своего участия в деятельности вышеуказанной религиозной организации", - отмечается в сообщении.
По данным осведомленного источника "Интерфакса", сторона обвинения в ходе состоявшихся нынешней зимой прений требовала для Герасимова 6,5 лет колонии.
Фигурант дела считает, что его преследуют за веру. "Я считаю, что вера для человека вполне естественна. Я не намерен предавать свою веру, отходить от веры. Я буду дальше жить в соответствии с верой", - сказал Герасимов журналистам после "последнего слова" в ялтинском суде 3 марта.
Уголовное дело в отношении Герасимова возбудили в марте 2019 года.
Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность в стране.
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