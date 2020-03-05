В Псковской области откроется второй детский технопарк "Кванториум"

05.03.20 10:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 марта. Interfax-Russia.ru - Второй детский технопарк "Кванториум" откроется в Псковской области в рамках нацпроекта "Образование" в начале нового учебного года, сообщил "Интерфаксу" председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, в 2019 году была поддержана заявка Псковской области на открытие "Кванториума" в Великих Луках, в рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году регион получит более 70 млн рублей на оборудование детского технопарка.

"Место под "Кванториум" было определено губернатором Псковской области. По договоренности с руководством компании "Транснефть" он появится на 1 и 2 этажах пустовавшего восьмиэтажного здания, которое компания передала в муниципальную собственность", - рассказал Седунов.

Кроме того, компания выделяет средства на реконструкцию здания, также будут направлены деньги из областного и муниципального бюджетов на ремонтные работы, которые проведут в соответствии с брендбуком и требованиями к детским технопаркам.

"Уже в начале нового учебного года "Кванториум" будет открыт. В 2020 году около 800 детей смогут принять участие в образовательных сессиях. Обучение в создаваемом госучреждении будет совершенно бесплатным - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул председатель комитета.

По его словам, в великолукском детском технопарке будут открыты квантумы, которые отличаются от кванториума в Пскове. "Будет работать хайтек-цех, как и в Пскове. Но, помимо этого, запланирован энерджиквантум, который будет работать в связке с имеющимся в городе серьезным производством - заводом "ЗЭТО". Также будут созданы биологический квантум, лаборатория промышленного дизайна и квантум промышленных роботов", - сказал Седунов.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" в Псковской области в 2020 году заработает один мобильный кванториум. На лабораторный мобильный комплекс регион получил 16,7 млн рублей. Он будет перемещаться между районными и малокомплектными сельскими школами южных муниципалитетов Псковской области. "Образовательные сессии, опыты по биологии, биотехнологии, экологические измерения можно будет проводить на пришкольных участках или в классах обычных сельских школ", - сообщил собеседник агентства.

Седунов подчеркнул, что открытый более года назад в Пскове "Кванториум" оправдал все ожидания. Более 900 детей прошли в нем бесплатное обучение и получили возможность участвовать во всероссийских и международных научных олимпиадах и конкурсах. Так, трое воспитанников псковского технопарка на Курчатовской международной олимпиаде представили свои проекты, связанные с экологией и нанотехнологиями.

"Наши дети в 3D-реальности воссоздают памятники Древнего Пскова, в том числе включенные в список ЮНЕСКО. Надеемся, что их виртуальные туры будут востребованы для туристических направлений. Также интересна разработка шахмат и шашек для инвалидов по зрению", - рассказал Седунов о работе уже существующего кванториума в Пскове.

Первый в Псковской области детский технопарк "Кванториум" открылся в декабре 2018 года в рамках федерального проекта "Доступное дополнительное образование для детей". На создание псковского "Кванториума" в рамках частного государственного партнерства было направлено более 140 млн рублей, из которых порядка 77 млн рублей - федеральная субсидия.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме власти Псковской области и руководство "Транснефти" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало в том числе открытие в регионе второго детского технопарка "Кванториум".