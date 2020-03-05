|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.03.20 10:49
В Псковской области откроется второй детский технопарк "Кванториум"
По его словам, в 2019 году была поддержана заявка Псковской области на открытие "Кванториума" в Великих Луках, в рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году регион получит более 70 млн рублей на оборудование детского технопарка.
"Место под "Кванториум" было определено губернатором Псковской области. По договоренности с руководством компании "Транснефть" он появится на 1 и 2 этажах пустовавшего восьмиэтажного здания, которое компания передала в муниципальную собственность", - рассказал Седунов.
Кроме того, компания выделяет средства на реконструкцию здания, также будут направлены деньги из областного и муниципального бюджетов на ремонтные работы, которые проведут в соответствии с брендбуком и требованиями к детским технопаркам.
"Уже в начале нового учебного года "Кванториум" будет открыт. В 2020 году около 800 детей смогут принять участие в образовательных сессиях. Обучение в создаваемом госучреждении будет совершенно бесплатным - это наша принципиальная позиция", - подчеркнул председатель комитета.
По его словам, в великолукском детском технопарке будут открыты квантумы, которые отличаются от кванториума в Пскове. "Будет работать хайтек-цех, как и в Пскове. Но, помимо этого, запланирован энерджиквантум, который будет работать в связке с имеющимся в городе серьезным производством - заводом "ЗЭТО". Также будут созданы биологический квантум, лаборатория промышленного дизайна и квантум промышленных роботов", - сказал Седунов.
Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" в Псковской области в 2020 году заработает один мобильный кванториум. На лабораторный мобильный комплекс регион получил 16,7 млн рублей. Он будет перемещаться между районными и малокомплектными сельскими школами южных муниципалитетов Псковской области. "Образовательные сессии, опыты по биологии, биотехнологии, экологические измерения можно будет проводить на пришкольных участках или в классах обычных сельских школ", - сообщил собеседник агентства.
Седунов подчеркнул, что открытый более года назад в Пскове "Кванториум" оправдал все ожидания. Более 900 детей прошли в нем бесплатное обучение и получили возможность участвовать во всероссийских и международных научных олимпиадах и конкурсах. Так, трое воспитанников псковского технопарка на Курчатовской международной олимпиаде представили свои проекты, связанные с экологией и нанотехнологиями.
"Наши дети в 3D-реальности воссоздают памятники Древнего Пскова, в том числе включенные в список ЮНЕСКО. Надеемся, что их виртуальные туры будут востребованы для туристических направлений. Также интересна разработка шахмат и шашек для инвалидов по зрению", - рассказал Седунов о работе уже существующего кванториума в Пскове.
Первый в Псковской области детский технопарк "Кванториум" открылся в декабре 2018 года в рамках федерального проекта "Доступное дополнительное образование для детей". На создание псковского "Кванториума" в рамках частного государственного партнерства было направлено более 140 млн рублей, из которых порядка 77 млн рублей - федеральная субсидия.
В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме власти Псковской области и руководство "Транснефти" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало в том числе открытие в регионе второго детского технопарка "Кванториум".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket