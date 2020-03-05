Международная арктическая школа откроется в Якутске 1 сентября

05.03.20 10:55

Фото с официального сайта Международной арктической школы

5 марта. Interfax-Russia.ru - Занятия в Международной арктической школе (МАШ), куда смогут поступить дети со всей Якутии, начнутся 1 сентября 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации школы.

"Первый набор будет сделан в новом учебном году из учащихся 7, 8, 10 классов. Остальные классы начнем принимать в последующем учебном году", - уточнил сотрудник школы.

Школа рассчитана на 220 мест, в ней будут обучаться ученики 5-11 классов в одну смену. В здании установлены интерактивные сенсорные доски в каждом учебном классе, есть свой планетарий, бассейн, актовый и спортивный залы.

Собеседник агентства уточнил, что ученики МАШ будут изучать не только основные дисциплины, но также искусство и технологии, заниматься в спортивных секциях. Кроме того, в школе будут углубленно изучать английский язык.

Аккредитацию дипломной программы по международному бакалавриату заведение планирует получить в 2023 году, тогда выпускники смогут поступить в зарубежные вузы.

В свою очередь в пресс-службе министерства экономики Якутии агентству сообщили, что стоимость создания школы составила около 1 млрд рублей. Ввод здания школы в эксплуатацию планируется весной 2020 года.

Как сообщалось, в мае 2013 года якутская делегация представила проект Международной арктической школы на 12-й сессии ООН. Школа создавалась по инициативе экс-главы Якутии Егора Борисова для повышения привлекательности Арктического региона.

Концепцию МАШ утвердили в 2014 году. Исследования и проектная деятельность школы будут направлены на изучение Арктического региона, реализацию совместных проектов со странами Арктики и арктическими субъектами РФ.

Строительство школы началось в 2016 году в рамках государственно-частного партнерства.

В марте 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить проект стратегии развития российской арктической зоны до 2035 года и представить предложения по обеспечению значений показателей социального развития арктических территорий до уровня не ниже средних значений по РФ.

В настоящее время под руководством вице-премьера, полпреда Юрия Трутнева разрабатывается новая система поддержки российской Арктики. Особое место в ней отведено мерам поддержки новых инвестиционных проектов, благодаря которым люди получат работу и высокую заработную плату, сможет развиться малый и средний бизнес.