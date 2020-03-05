Находящиеся на карантине москвичи смогут получить больничный курьером

05.03.20 10:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Находящиеся в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Москве на карантине могут оформить больничный лист без посещения поликлиники и вызова врача с доставкой больничного листа на дом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если вы чувствуете себя хорошо, но для самоизоляции требуется больничный лист, просьба не посещать поликлинику и не вызывать врача на дом. В этом случае следует позвонить по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 495 870-45-09. Специалисты примут заявку, и в течение двух дней курьер доставит больничный лист на дом", - написал Собянин на своем личном сайте в четверг.

По его словам, больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям.

При этом, если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран, приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке.

"Получить больничный лист можно и задним числом, например, если вы прилетели неделю назад. В целях недопущения злоупотреблений с больничными листами факт пересечения границы будет проверен путем электронного взаимодействия с Пограничной службой ФСБ России. Объявленный сегодня порядок выдачи больничных листов для людей, находящихся в режиме самоизоляции, является временным и будет действовать до 1 апреля", - уточнил мэр Москвы.

Он напомнил, что по решению Роспотребнадзора, постановление об обязательной изоляции на дому получают только граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана. При необходимости, московские врачи выдают им больничные листы прямо в аэропорту.

"В дополнение к этому порядку мы разработали меры профилактики для граждан, прибывающих из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции. Этим людям рекомендовано провести в самоизоляции две недели. Рекомендацию необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей", - напомнил Собянин.

При этом, если в период самоизоляции возникло недомогание, следует немедленно вызвать врача на дом, сообщив о недавнем прибытии из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией Covid-2019 2 марта подтвердился в Москве у гражданина России Давида Берова. Заболевание протекает в легкой форме.