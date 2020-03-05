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05.03.20 11:00
Памятник Крылову отреставрируют на Патриарших прудах
"Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит отреставрировать три объекта культурного наследия: памятники Ивану Крылову, Нилу Филатову и мемориал "Погибшим при взрыве здания МК РКП 25 сентября 1919 г.", - уточнил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Победителю конкурса с ограниченным участием будет необходимо укрепить фундаменты памятников, восстановить и очистить утраченные фрагменты объектов культурного наследия и многое другое. Начальная максимальная цена контракта составляет 56,5 миллионов рублей.
Скульптурный ансамбль памятника Ивану Крылову на Патриарших прудах создан в первой половине 1970 годов и включает четыре бронзовых композиции в виде раскрытых книг с горельефами на сюжеты басен Крылова.
Памятник профессору Московского университета Нилу Филатову установлен в 1960 году в сквере Девичьего поля и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.
Мемориал погибшим при взрыве здания МК РКП(б) 25 сентября 1919 располагается в Леонтьевском переулке около исторического здания XVIII-XIX веков, в котором после 1917 года размещался Московский комитет РКП(б).
Подать заявки на участие в конкурсе можно на до 18 марта 2020 года.
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