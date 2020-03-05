Памятник Крылову отреставрируют на Патриарших прудах

05.03.20 11:00

© РИА Новости. Виктор Чернов

5 марта. Interfax-Russia.ru - Памятник баснописцу Ивану Крылову на Патриарших прудах отреставрируют по итогам конкурса с ограниченным участием, сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

"Победителю конкурса с ограниченным участием предстоит отреставрировать три объекта культурного наследия: памятники Ивану Крылову, Нилу Филатову и мемориал "Погибшим при взрыве здания МК РКП 25 сентября 1919 г.", - уточнил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Победителю конкурса с ограниченным участием будет необходимо укрепить фундаменты памятников, восстановить и очистить утраченные фрагменты объектов культурного наследия и многое другое. Начальная максимальная цена контракта составляет 56,5 миллионов рублей.

Скульптурный ансамбль памятника Ивану Крылову на Патриарших прудах создан в первой половине 1970 годов и включает четыре бронзовых композиции в виде раскрытых книг с горельефами на сюжеты басен Крылова.

Памятник профессору Московского университета Нилу Филатову установлен в 1960 году в сквере Девичьего поля и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Мемориал погибшим при взрыве здания МК РКП(б) 25 сентября 1919 располагается в Леонтьевском переулке около исторического здания XVIII-XIX веков, в котором после 1917 года размещался Московский комитет РКП(б).

Подать заявки на участие в конкурсе можно на до 18 марта 2020 года.