Более 1,5 тыс. звонков о помощи поступило в ветеринарный колл-центр Подмосковья за 4 месяца

05.03.20 11:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 марта. Interfax-Russia.ru - Единый контактный центр государственной ветеринарной службы с начала работы принял более 1,5 тыс. звонков, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

"Контактный центр ветеринарной службы был создан для повышения качества ветеринарных услуг в Подмосковье. (...) С момента открытия в колл-центр поступило более 1,5 тыс. звонков. Это порядка 400 обращений в месяц", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Андрея Разина.

Центр работает с 1 ноября прошлого года. По телефону можно получить консультацию, как вакцинировать животных от бешенства и других инфекций, как оформить документы для выезда животных за пределы РФ, какую лечебно-профилактическую помощь можно получить в государственных клиниках, о часах работы ближайшего отделения ветстанции и клиниках, которые принимают пациентов круглосуточно, где принимают узко профильные специалисты, как работает ветеринарная помощь на дому.

"Чаще всего задают вопросы об организации плановых вакцинаций, чипирования и стерилизации животных. Более половины звонков связаны с уточнением информации о проведении в районе мероприятия по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства. Многие предпочитают по звонку записаться на интересующее обследование или операцию", - отметил Разин.

По словам министра, звонки поступали со всех городских округов и районов Подмосковья, чаще всего ветврачи выезжали в Мытищи, Ступино, Серпухов, Чехов, Домодедово, Подольск, Солнечногорск, Одинцово и Каширу.

В пресс-службе отмечают, что получить консультацию можно по телефону 8 (495) 668-01-25, звонки принимаются с 9 утра до 9 вечера.