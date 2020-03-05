Курсы переобучения женщин в декрете открылись по нацпроекту в Иркутской области

05.03.20 11:14

© РИА Новости. Владимир Песня

5 марта. Interfax-Russia.ru - Бесплатные курсы переобучения и повышения квалификации для женщин, находящихся в декрете или неработающих с детьми дошкольного возраста, открылись в Иркутской области в рамках нацпроекта "Демография", сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Длительность обучения в среднем - до трех месяцев, по желанию оно проводится по очной (дневной или вечерней), очно-заочной формам, а также дистанционно. Под каждого ученика формируется программа обучения, которая будет для него интересной и удобной. Курсы идут в вузах и ссузах.

Неработающим женщинам с детьми дошкольного возраста предусмотрена ежемесячная стипендия на период обучения. Размер выплаты для южных районов региона составляет 14,4 тыс. рублей, для северных - 15,5 тыс. рублей.

В настоящее время приступили к занятиям 77 женщин из Иркутска, Братска и Нижнеудинска. Наиболее востребованные профессии для обучения: повар, специалист по маникюру, бухгалтер, дизайнер интерьера, младший воспитатель, инспектор по кадрам, "Технология швейного производства", "Современная фотография и программное обеспечение для обработки фотографий". Также женщины проявили интерес к изучению программ "1С: Бухгалтерия", автоматизация бухгалтерского, кадрового, складского учета, "1С: Предприятие", организация делопроизводства и документооборота, "Складское дело со знанием 1С: Управление торговлей".

Порядка 60% женщин после переобучения намерены трудоустроиться по полученным специальностям.

Общая сумма финансирования проекта в год составляет 42 млн рублей, из них 1,7 млн рублей - средства областного бюджета. В 2020 году планируется направить на обучение более 700 женщин.

Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или неработающих с детьми до семи лет, в рамках нацпроекта "Демография" будет проводиться до 2024 года.