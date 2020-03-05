Два детских технопарка планируется открыть в Самарской области к 2022 году

05.03.20 11:50

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Самарская область планирует до 2022 году открыть детские технопарки в Новокуйбышевске и Сызрани, а также еще 63 детских мини-технопарка в рамках реализации нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительств Самарской области.

"До конца 2022 года в Самарской области откроются два детских технопарка "Кванториум" (Новокуйбышевск, Сызрань), еще 115 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и 63 детских мини-технопарка. Также в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 2020 году в регионе будет создан "IT-куб" в рамках дополнительного образования, который будет заниматься обучением цифровым технологиям.

Открытия запланированы в рамках старта федерального проекта "Цифровая образовательная среда" в составе нацпроекта "Образование" в регионе.

"Одна из главных задач цифрового образования - создать для всех детей, вне зависимости от их места жительства, будь то крупный мегаполис или отдаленное от центра поселение, равные условия для получения знаний. Помочь им выстроить индивидуальную траекторию развития, а как следствие повысить уровень образования школьников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках национального проекта "Образование" в Самарской области в 2019 году 75% школ и техникумов были обеспечены высокоскоростным доступом в интернет. Также в ушедшем году начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, созданы 19 мини-технопарков. Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации.