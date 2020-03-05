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05.03.20 11:52

ЦИК РФ не будет заниматься агитацией перед 22 апреля

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
5 марта. Interfax-Russia.ru - Центральная избирательная комиссия РФ не будет агитировать граждан участвовать в общероссийском голосовании за поправки в Конституцию 22 апреля, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"ЦИК ни в коем случае не будет занимать агитацией. Приходите - не приходите - это не наша функция", - заявила она, выступая на II Общероссийском электоральном медиафоруме в Петербурге в четверг.

"Никакой жесткой регламентации "за" или "против" не будет. Спорьте, дискутируй, обсуждайте. Есть, кому это делать. Задача избирательной комиссии - информировать, чтобы каждый гражданин России, имеющий право голосовать, в полной мере знал всё: когда будет проходить голосования, где, какие у него есть возможности", - добавила Памфилова.

По ее мнению, высшая форма агитации - это "умная, тонкая, масштабная, всеобъемлющая, деликатная, многомерная, понятная информация".

"Чтобы люди чувствовали, что ими не манипулируют, что им просто дают мотивацию для раздумывания", - подчеркнула председатель ЦИК РФ.

Она отметила, что граждане РФ 22 апреля будут иметь статус не избирателя, а участника голосования. "Наши граждане - потенциальные участники голосования. В принципе, идентично избирателю, но в данном случае - это участник голосования", - сказала Памфилова, подчеркнув, что ЦИК сейчас в целом работает в ситуации форс-мажора: "одно дело президентская кампания, а здесь - сроки такие".

Памфилова добавила, что после заседания ЦИК РФ 11 марта регионы начнут работать с логотипом и слоганом общероссийского голосования.

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