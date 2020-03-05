Депутат из Крыма получил 1,5 года условно за покушение на мошенничество

05.03.20 12:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 марта. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крым оставил в силе приговор Бахчисарайского райсуда республики, который назначил депутату горсовета Бахчисарая Андрею Позднякову 1,5 года лишения свободы условно за покушение на мошенничество, сообщила пресс-служба райсуда в четверг.

"Приговором Бахчисарайского районного суда Андрей Поздняков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ и ч.3 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года", - говорится в пресс-релизе.

Также осужденный обязан не менять фактическое место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

"Апелляционным определением Верховного суда республики Крым приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу", - отмечается в сообщении

По данным следствия, Поздняков в 2004 году получил от своего знакомого предложение пожить в его доме. Участок под домом был зарегистрирован за муниципальным образованием. Депутат позднее решил оформить на себя муниципальную землю под домом, используя поддельное решение Бахчисарайского горсовета, в 2019 году подал в МФЦ пакет документов, где была "липовая" бумага. Из-за противоречий между заявленными и уже зарегистрированными правами регистрация не состоялась.