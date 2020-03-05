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05.03.20 12:52
Затонувший в годы войны торпедный катер поднят со дна моря в Севастополе
"Водолазным специалистам удалось поднять с морского дня корпус катера, сохранившийся целостным, несмотря на длительное пребывание в морской воде", - говорится в пресс-релизе.
Корпус "Г-5" обнаружили на выходе из Карантинной бухты, где в период обороны Севастополя 1941-1942 годов базировалась бригада торпедных катеров Черноморского флота.
Специальная комиссия изучит состояние корпуса, обстоятельства гибели катера и возможность его использования в качестве музейного объекта.
В период Великой Отечественной войны экипажи торпедных катеров Черноморского флота совершали ночные рейды, вели обстрел береговых целей, высаживали десанты, эвакуировали раненых с передовой и эскортировали транспортные суда, привлекались к обеспечению противодесантной обороны побережья.
Торпедные катера типа "Г-5" начали выпускать в СССР в 1930-е годы. Всего было построено более 300 единиц. Основным оружием катеров длиной 19,1 м и шириной 3,5 м являлись две торпеды, два пулемета и глубинные бомбы.
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