Мишустин заявил о "недопустимо медленном" расходовании средств ФЦП и ФАИП

05.03.20 13:07

© РИА Новости. Алексей Дружинин

5 марта. Interfax-Russia.ru - Реализация Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) и федеральных целевых программ идут недопустимо медленно, необходимо упростить их правовое регулирование, заявил премьер РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Средства, которые мы выделяем на ФЦП и ФАИП, расходуются недопустимо медленно", - подчеркнул он.

"По оценке Минэкономразвития, выполнение лишь двух ФЦП - развитие Курил и обеспечение ядерной и радиационной безопасности - может быть признано эффективным. Темпы исполнения ФАИП снижаются. Многие госзаказчики обращают внимание на сложности правового регулирования, внесение даже незначительных изменений в ФАИП может занимать несколько месяцев", - описал он ситуацию с исполнением ФАИП и ФЦП.

"Количество административных ступеней нужно сокращать. Поручаю до конца марта обеспечить внесение изменений в нормативные акты правительства, чтобы решения проектного комитета и президиума совета являлись основанием для изменения ФАИП без дополнительных актов и сбора документов", - дал поручение Мишустин.

Он также заявил о необходимости создания "четкой вертикали управления строительством" - "по возможности выстроить систему единого госзаказчика".

"Надо обсудить, как можем объединить компетенции госзаказа в гражданском строительстве на основе двух-трех ведомств. Прошу профильных министров в двухнедельный срок представить предложения - строительство каких объектов может быть передано единому государственному заказчику", - сказал Мишустин, поручив профильному вице-премьеру доложить по этому вопросу до 1 мая.