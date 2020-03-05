В Кремле пообещали наказать виновных в лжеминировании самолетов "рано или поздно"

05.03.20 13:17

© РИА Новости. Сергей Гунеев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Спецслужбы проводят работу по выявлению злоумышленников, которые "минируют" самолеты, рано или поздно виновные в этих преступлениях будут наказаны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Спецслужбы работают. Работа эта публичной быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его (виновного в "минировании") самолетов поймают и накажут, и накажут по закону", - отметил Песков.

Журналисты обратили внимание, что в последнее время участились случаи анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в самолетах, выполняющих различные рейсы. "Би-би-си" выяснила, что в данном случае орудует один человек или группа лиц, которые занимаются этим с конца прошлого года. На письменные вопросы по одному из емейл-адресов журналисты получили ответ, что этот человек будет продолжать "минировать" самолеты, он выдвигает требования вернуть биткойны, которые он потерял на крипто-биржах.

На вопрос, докладывали ли президенту Владимиру Путину о сложившейся ситуации, Песков сказал: "Вчера президент сказал фразу, что ФСБ докладывает ему по коронавирусу - откуда идет вся эта информационная мишура. Как вы видите, обо всех подобных событиях ФСБ докладывает на регулярной основе президенту".

"Естественно, он получает доклады по линии спецслужб", - отметил Песков.

В четверг утром анонимные сообщения о бомбе на борту поступило в российские экстренные службы относительно сразу трех пассажирских самолетов.

Так, неизвестный "заминировал" рейсы Москва - Сыктывкар, Москва - Омск и Санкт-Петербург - Симферополь. Все самолеты благополучно приземлились, угроза взрыва на борту не подтвердилась.