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На Вологодчине ужесточат контроль за размещением на полях органических удобрений

© РИА Новости. Сергей Венявский
5 марта. Interfax-Russia.ru - В Вологодской области будет усилен контроль за размещением на полях органических удобрений, чтобы улучшить качество водопроводной воды и избавить ее от неприятного запаха.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в соцсетях появились многочисленные жалобы жителей на неудовлетворительное качество и запах воды из крана. На оперативном совещании губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал поручение обследовать водозаборы на территории муниципалитетов, проверить качество воды до водозабора в Вологде и на выходе с очистных сооружений водопровода.

"В рамках проведенного мониторинга в феврале при подъеме воды наблюдалось систематическое превышение предельно допустимых концентраций показателей загрязняющих веществ в реке Вологде. По некоторым микробиологическим показателям зафиксировано превышение в 240 раз. Так, 19 февраля в одном ручье, впадающем в реку Вологду, зафиксировано значение по термотолерантным колиформным бактериям 2,4 тыс. единиц при предельно-допустимом значении всего в 100", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области Евгении Мазановой, вывоз на поля органических удобрений, таяние снегов становятся причиной такого качества речной воды.

"В ходе выезда был зафиксирован факт размещения жидких отходов животноводства на водосборных площадях, что является недопустимым. Что касается качества воды на выходе с очистных сооружений МУП "Вологдагорводоканал", то по результатам мониторинга за февраль и март текущего года превышения допустимых концентраций не зафиксировано. Однако, действительно, показатель запаха в определенные дни находился на верхнем пределе допустимого значения", - цитирует Мазанову пресс-служба.

В свою очередь Кувшинников отметил, что в Вологде нужно усилить контроль за состоянием воды, создать необходимый запас реагентов и дезинфицирующих веществ для очистки и обеззараживания питьевой воды, увеличить скорость реагирования и принятия решений.

"Поручаю департаменту сельского хозяйства области, департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с Северным межрегиональным управлением Росприроднадзора принять меры по недопущению загрязнения водных объектов", - отметил Кувшинников.

Кроме того, глава региона поручил сельскохозяйственным предприятиям перестать размещать удобрения без соблюдения технологии на полях, расположенных в водосборных площадях.

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