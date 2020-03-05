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05.03.20 13:29
Темы досрочных выборов в ГД нет в повестке встречи Путина с лидерами фракций
"В повестке дня такого вопроса нет, она (эта тема) никогда не звучала и никем не ставилась", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отрицательно ответил на вопрос, не планирует ли сам президент поднять эту тему на встрече с парламентариями.
Путин встретится с руководителями парламентских фракций в четверг вечером. Как отметил Песков, "главная тема встречи - это обсуждение поправок в Конституцию".
Он не знает, захотят ли лидеры фракций инициативно поднять этот вопрос. "Я не знаю, с какими вопросами они придут, это нужно у них спрашивать", - сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что с инициативой провести такую встречу выступил на встрече с президентом лидер фракции "единороссов" Сергей Неверов, который предложил серьезно поговорить по теме поправок в Конституцию в преддверии второго чтения в Госдуме соответствующего проекта.
Как сообщил Песков, перед общей встречей Путин планирует отдельно пообщаться с ее участниками.
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