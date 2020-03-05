Правительство будет следить за ценами на минудобрения и ГСМ в период посевной

05.03.20 13:31

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ продолжить следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы, чтобы они были доступны для аграриев в период посевной.

"Чтобы посевная прошла без сбоев, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Сейчас для аграриев достаточно напряженное время, важно, чтобы у них было все необходимое для того, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения", - отметил он.

По его словам, в этом году в целом на поддержку агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий правительство направит около 320 млрд рублей. "Необходимо, чтобы трансферты и субсидии как можно скорее поступали в регионы, в обязательном порядке были доведены до сельхозтоваропроизводителей", - подчеркнул Мишустин.

"Чтобы уменьшить риски потерь для сельхозпроизводителей, будем дальше развивать агрострахование. Средства в бюджете на это предусмотрены", - отметил он.

Также необходимо активно вводить в оборот земли сельхозназначения. Такую задачу поставил президент по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в конце прошлого года, напомнил Мишустин.