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05.03.20 13:31
Правительство будет следить за ценами на минудобрения и ГСМ в период посевной
"Чтобы посевная прошла без сбоев, продолжим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-смазочные материалы", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Сейчас для аграриев достаточно напряженное время, важно, чтобы у них было все необходимое для того, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к финансовым средствам, включая льготное кредитование, качественные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и минеральные удобрения", - отметил он.
По его словам, в этом году в целом на поддержку агропромышленного комплекса и на развитие сельских территорий правительство направит около 320 млрд рублей. "Необходимо, чтобы трансферты и субсидии как можно скорее поступали в регионы, в обязательном порядке были доведены до сельхозтоваропроизводителей", - подчеркнул Мишустин.
"Чтобы уменьшить риски потерь для сельхозпроизводителей, будем дальше развивать агрострахование. Средства в бюджете на это предусмотрены", - отметил он.
Также необходимо активно вводить в оборот земли сельхозназначения. Такую задачу поставил президент по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в конце прошлого года, напомнил Мишустин.
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