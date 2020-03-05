Новый случай заболевания коронавирусом подтвержден в России

05.03.20 13:36

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 марта. Interfax-Russia.ru - Новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в России, заболевший - гражданин Италии, он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает оперативный штаб.

"5 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики. По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Результат подтвержден в установленном порядке, заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациента удовлетворительное, отмечает штаб.

В сообщении говорится, что круг контактировавших с заболевшим определен, они находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Таким образом, количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось с трех до четырех, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб. Журналистам разъяснили, что в России ранее фиксировалось три случая заражения: это двое граждан КНР и вернувшийся из Италии россиянин. Эти случаи были выявлены непосредственно в России. Коронавирус у эвакуированных из Японии трех граждан РФ с судна Diamond Princess был впервые диагностирован в Японии и числится за Японией, несмотря на то, что они были эвакуированы в РФ и диагнозы были повторно подтверждены специалистами Роспотребнадзора.

Как сообщалось, в конце января в России было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом у граждан Китая, оба были выписаны 12 февраля с выздоровлением. Один случай заболевания был выявлен 2 марта у гражданина РФ, вернувшегося из Италии. Также коронавирус был лабораторно подтвержден у трех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в феврале, они получают лечение в условиях стационара в Казани.