Посевная в РФ в 2020 г началась на 10 дней раньше средних многолетних сроков

05.03.20 13:49

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 марта. Interfax-Russia.ru - Посевная в России в этом году началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков из-за теплой зимы.

"В 2020 году погода внесла свои коррективы - в ряде субъектов посевная началась на 10 дней раньше среднемноголетних сроков. Сельхозтоваропроизводители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов уже в третьей декаде февраля начали подкормку озимых и сев ранних яровых культур. Сейчас - в зависимости от погодных условий - к работам приступают в отдельных субъектах Центрального и Приволжского федеральных округов", - сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг.

По данным на 4 марта яровыми засеяно 257,2 тыс. гектаров. Произведена подкормка около 3,7 млн гектаров озимых, сообщил он.

В целом посевная площадь в 2020 году увеличится на 790 тыс. гектаров - до 80,3 млн, включая 52 млн гектаров яровых.

Патрушев также отметил, что площадь под посев сои, которая имеет высокий экспортный потенциал, ожидается выше уровня прошлого года - около 3,2 млн гектаров.

По словам главы Минсельхоза, подготовка к посевной проходила и продолжается в штатном режиме. "Мы взаимодействуем с каждым регионом, оперативно решаем все возникающие вопросы", - отметил он.

"Безусловно, одной из важнейших составляющих является своевременная господдержка. Минсельхоз России в середине декабря 2019 года направил весь объем запланированных средств регионам. Это 103,9 млрд рублей. Сейчас уже на уровне субъектов средства доводятся до конечных получателей, вопрос держим на особом контроле", - сообщил Патрушев.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в этом году может составить 125,3 млн тонн против 121,2 млн тонн в 2019 году.