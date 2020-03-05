Татарстан намерен продвигать на рынок Сербии продукцию своих промпредприятий

05.03.20 13:56

© РИА Новости. Максим Блинов

5 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Татарстана заинтересовано в продвижении на рынок Сербии продукции ряда татарстанских промпредприятий, сообщил президент республики Рустам Минниханов в четверг в Казани на заседании межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Мы заинтересованы в продвижении (в Сербию - ИФ) таких предприятий, как "КАМАЗ", Казанский вертолетный завод, "Нижнекамскшина" (входит в группу "Татнефть" - ИФ), "Казанькомпрессормаш" и многих других предприятий", - сказал Минниханов.

Он напомнил, что в 2019 году татарстанско-сербский товарооборот вырос почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и превысил $100 млн.

По словам Минниханова, у сторон имеется большой потенциал для развития связей Татарстана с компаниями из Сербии в областях нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, автомобилестроения, АПК и IT.