Пассажиры смогут вернуть билеты на все рейсы S7, купленные с 5 марта по 10 апреля

05.03.20 13:59

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 марта. Interfax-Russia.ru - Группа S7 на фоне распространения коронавируса предоставила пассажирам возможность вернуть билеты на все рейсы авиакомпании, купленные с 5 марта по 10 апреля.

"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", - цитирует пресс-служба гендиректора S7 Group Антона Еремина.

Пассажиры смогут вернуть билеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.

В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ - 1 тыс. руб., для международных рейсов "размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют", уточняет S7.