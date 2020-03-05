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05.03.20 13:59
Пассажиры смогут вернуть билеты на все рейсы S7, купленные с 5 марта по 10 апреля
"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", - цитирует пресс-служба гендиректора S7 Group Антона Еремина.
Пассажиры смогут вернуть билеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.
В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ - 1 тыс. руб., для международных рейсов "размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют", уточняет S7.
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