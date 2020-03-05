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05.03.20 14:04
Сельские школы в Кировской области будут возводить из дерева
"О планах по строительству таких школ рассказал губернатор Игорь Васильев в ходе встречи с родительским сообществом. В региональном правительстве уверены, что строительство объектов социальной инфраструктуры из дерева имеет серьёзный потенциал в Кировской области. Лес - экологически чистый материал, срок возведения - несколько месяцев, стоимость порядка 250 млн руб.", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе главы региона.
По словам собеседника агентства, в таких школах запланированы "и ФОК, и актовый зал, и, может быть, кинотеатр".
В настоящее время в регионе существует потребность в строительстве восьми сельских школ по современной технологии из клееного бруса на 250 мест. Первая деревянная школа может появиться в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района.
"Нам нужно строить школы нового типа - с физкультурно-спортивным комплексом, стадионом, кинотеатром, бассейном, чтобы этими ресурсами могли пользоваться не только ученики, но и их родители, а также все жители. Школа должна стать местом притяжения, центром социально-спортивно-культурной жизни населения", - приводятся слова Васильева в сообщении его пресс-службы.
Губернатор напомнил, что в 2019 году открылась школа в Зуевке, а также введена в эксплуатацию школа на 1 тыс. мест в микрорайоне областного центра Чистые Пруды, и 1 сентября этого года она примет учеников.
В текущем году, по его словам, начнётся строительство школы на 1 тыс. мест в микрорайоне Радужный, а также будет проведен капремонт здания учебного корпуса на ул. Менделеева, в результате чего будет создано 375 дополнительных мест.
В сообщении отмечается, что правительство Кировской области также направило дополнительную заявку в министерство просвещения РФ на строительство пяти новых школ, в том числе в районе Зубаревского леса на 1,5 тыс. мест и в микрорайоне Долгушино на 1,1 тыс. мест.
"В соответствии с посланием президента РФ, министерство просвещения РФ будет пересматривать принципы выделения федеральных средств на строительство новых объектов. Шансы получить дополнительные средства на строительство у региона довольно высокие", - говорится в пресс-релизе.
Кроме того, отметил Васильев, на 2019 год пришелся большой объем строительства детских садов: было открыто 14 садиков, всего создано более 4 тыс. новых мест, строительство ведется в том числе и в районах области.
Уже завершено возведение детских садов в городе Кирсе Верхнекамского района, городе Слободском, селе Бобино Слободского района и пгт Опарино. В 2020 году будут сданы новые дошкольные учреждения в Котельниче, Кирово-Чепецке, Советске, Оричах, Фаленках и Мурашах, сообщает пресс-служба.
"На этом строительство детских садов в регионе не заканчивается. На сегодняшний день ведется активная работа с министерством просвещения РФ о привлечении дополнительных средств на 2020-2021 годы", - отметил губернатор.
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