В Самарской области до конца текущего года введут электронные медкарты

05.03.20 14:10

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области планируют создать единый контакт-центр в регионе для записи к врачам, а также до конца этого года внедрить электронные медицинские карты, сообщает пресс-служба областного правительства.

"До конца года будут внедрены такие сервисы, как электронная медицинская карта пациента: все данные обследований и приема врача будут доступны в электронной форме. Человек может зайти в свой личный кабинет и получить подробную информацию. Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и для врачей поликлиник - они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты", - цитируются в сообщении слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он отметил, что необходимо организовать в электронном виде не только запись к врачу, но и получение направления на диспансеризацию, выдачу направлений, получение льготных рецептов в упрощенном режиме.

Отмечается, что в настоящее время существует возможность для записи к врачу в 100% поликлиник Самарской области через портал Госуслуг.

"В начале года стала доступна услуга записи к врачу по телефону через единые городские контакт-центры. Прорабатывается вопрос по созданию единого номера контакт-центра для всей Самарской области", - говорится в сообщении.