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05.03.20 14:10
В Самарской области до конца текущего года введут электронные медкарты
"До конца года будут внедрены такие сервисы, как электронная медицинская карта пациента: все данные обследований и приема врача будут доступны в электронной форме. Человек может зайти в свой личный кабинет и получить подробную информацию. Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и для врачей поликлиник - они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты", - цитируются в сообщении слова председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Он отметил, что необходимо организовать в электронном виде не только запись к врачу, но и получение направления на диспансеризацию, выдачу направлений, получение льготных рецептов в упрощенном режиме.
Отмечается, что в настоящее время существует возможность для записи к врачу в 100% поликлиник Самарской области через портал Госуслуг.
"В начале года стала доступна услуга записи к врачу по телефону через единые городские контакт-центры. Прорабатывается вопрос по созданию единого номера контакт-центра для всей Самарской области", - говорится в сообщении.
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