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05.03.20 14:14
Башкирские аграрии уменьшат посевы рапса в 2020г из-за гибели пчел
"Прошлогодние проблемы с пчелами очень сильно ударили по аграриям, и в этом году мы опять уменьшаем площади рапса на 3 тыс. га", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в 7 районах Башкирии была зафиксирована массовая гибель пчел из-за инсектицидов, которые применяются при выращивании рапса и при этом токсичны для пчел. По мнению местных властей, таких последствий можно было избежать, переместив ульи на время обработки в районы, где нет рапсовых посевов.
Фазрахманов в четверг сообщил, что в 2019 году площадь посева рапса достигла 47 тыс. га, и до возникновения проблемы с пчелами планировалось постепенно увеличивать их до 100 тыс. "Мы хотели, чтобы (в 2020 году - ИФ) был рост на 5 тыс. га", - отметил он.
По мнению башкирского вице-премьер, выращивание рапса вблизи пчеловодческих хозяйств возможно при соблюдении единых "правил игры". "Пчеловоды и аграрии нормально уживаются в Польше, Чехии, Германии, Франции, где также есть пчеловоды и везде есть рапс. Но при этом есть правила игры. Эти правила игры мы будем создавать в Башкирии", - сказал он.
Он считает, что проблема гибели пчел возникла из-за "элементарного отсутствия коммуникации" между пчеловодами и фермерами, поэтому в этом году их обяжут вести общие чаты в социальных сетях. Аграрии будут информировать пчеловодов о предстоящей обработке полей инсектицидами, а последние, в свою очередь, смогут вывезти пчел на безопасное расстояние или закрыть ульи на определенное время. Наладить общение между сторонами помогут и местные власти, а следить за соблюдением правил будут Россельхознадзор, Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура.
По словам Фазрахманова, все пасеки в Башкирии в ближайшее время пройдут паспортизацию, после чего "в каждом районе будет видно, где какая пасека стоит".
Вице-премьер отметил также, что обойтись без использования "химии" в сельском хозяйстве невозможно, но существуют методики ее безопасного использования.
Фазрахманов также подчеркнул, что рапс остается высокомаржинальной культурой: в прошлом году средняя цена этой культуры составила 23-24 рубля без НДС за тонну при стоимости зерна в 12 рублей.
Башкирия является одним из лидеров среди российских регионов по количеству пчелиных семей, производству товарного меда (5-6 тыс. тонн ежегодно) и научным разработкам в сфере пчеловодства. Основными видами производства меда в Башкирии являются дикое, бортевое, колодное, рамочное.
Доля республики в производстве товарного меда в России - 7,7%, в Приволжском федеральном округе - 23%. За пределы республики ежегодно реализуется около 1,5 тыс. тонн меда, в том числе, на экспорт около 400 тонн. Башкирский мед и продукты на его основе поставляются во многие европейские страны, США, Японию, в страны Ближнего Востока и СНГ.
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