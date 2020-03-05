Челябинскую область ожидает два пика весеннего половодья

05.03.20 14:29

© РИА Новости. Сергей Беляков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Около полусотни населенных пунктов Челябинской области, в которых проживает в общей сложности почти 13 тыс. человек, могут оказаться в зоне подтопления в случае активного весеннего половодья, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг.

"По предварительному прогнозу весеннее половодье пройдет как обычно в два периода: первая декада апреля и первая декада мая. Если весна будет дружная, то есть дневное потепление не будет сопровождаться ночными подмерзаниями, то возможны проблемы с подтоплением части населенных пунктов", - сказали в пресс-службе.

В частности, по информации МЧС, предварительно в зоне подтопления могут оказаться 46 населенных пунктов на юге области и в горнозаводской зоне, в которых проживает более 12 тыс. 936 человек.

"Проводятся необходимые работы для минимизации возможных последствий паводка, в том числе будут проводиться подрывы льда на реках", - отметил сотрудник МЧС,

Группировка Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в регионе включает в себя 12 тыс. 620 человек, более 2 тыс. единиц техники, 140 плавсредств и несколько воздушных судов.