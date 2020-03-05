Росатом организует в Свердловской области производство топлива из ТКО

05.03.20 14:43

© РИА Новости. Павел Львов

5 марта. Interfax-Russia.ru - ООО "Русатом Гринвэй" (входит в госкорпорацию "Росатом") и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области договорились о сотрудничестве в сфере производства и использования RDF-топлива (Refuse Derived Fuel - топливо, полученное из переработанных отходов), сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках достигнутых договоренностей, для производства альтернативного топлива и технологического грунта, а также отбора полезных компонентов для вторичной переработки - металла, пластика, резины, картона и прочее - планируется провести реконструкцию межмуниципального центра по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Первоуральске", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ и энергетики региона Николая Смирнова.

Провести полное перевооружение действующего мусоросортировочного завода планируется к началу 2022 года. Объем инвестиций в проект составит около 1,5 млрд рублей.

Министр пояснил, что RDF-топливо используют в качестве вспомогательного или основного источника энергии в печах цементных заводов, постоянная температура которых должна поддерживаться на уровне около 2 тыс. градусов. В Свердловской области такое топливо уже готово закупать ООО "Староцементный завод".

Второй продукт переработки ТКО - технологический грунт. Его планируется задействовать в рекультивации полигонов - без использования плодородных поверхностных слоев почвы. В перспективе новый метод позволит сократить не только площади полигонов, но и расходы на их содержание.

"В процессе переработки предполагается извлекать до 80% полезных компонентов отходов. Современное оборудование и анализаторы позволяют тщательно следить за составом, технологический процесс исключает попадание во вторичную переработку опасных веществ", - приводятся в релизе слова гендиректора "Русатом Гринвэй" Дмитрия Хваткова.

Как сообщалось, в феврале 2018 года совет директоров "Атомэнергопрома", консолидирующего активы госкорпорации "Росатом", принял решение об учреждении "дочки" - ООО "Русатом Гринвэй". Источник "Интерфакса" тогда пояснял, что новая структура создана с прицелом на проекты, связанные с ТКО.