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05.03.20 14:46
Монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде откроют в апреле после обновления
"Реставрация Мамаева кургана подходит к завершению. Вскоре рабочие снимут выставленный вокруг стилобата тепловой контур. Часть газона уже уложена. Финальная точка будет поставлена в марте - начале апреля. Торжественное открытие монумента "Родина-мать зовет" после масштабного обновления пройдет в апреле", - сообщил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев журналистам в четверг.
Он отметил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне также пройдут реставрационные работы на могиле Василия Чуйкова на Мамаевом кургане.
"Учитывая резонансность темы, мы решили скорректировать графики реставрации объектов на Мамаевом кургане и приступить к приведению в нормативное состояние могилы Василия Чуйкова уже в этом году. Период подготовки документации занимает по разным оценкам от двух до трех месяцев. Ко Дню Победы мы, скорее всего, не успеем закончить реставрационные работу. Но в первой половине года завершим все восстановительные работы", - сказал Дементьев.
В свою очередь заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков отметил, что в текущем году запланировано отреставрировать и привести в порядок около 700 объектов военной истории по всему региону.
"Каждый муниципалитет приводит в порядок объекты, расположенные на их территории. По нашим данным, 460 захоронений требуют ремонтных работ. Более половины будут приведены в надлежащее состояние. На это будет потрачено около 150-200 млн рублей. Средства выделены из разных источников", - пояснил Попков.
По его словам, на средства частных инвесторов в этом году будет восстановлен памятник Т-34 "Челябинский колхозник" - уникальный танк, построенный в годы Великой Отечественной войны на народные деньги, принявший участие в Сталинградской битве и в сражениях на Прохоровском поле.
Ранее сообщалось, что заказчиком проведения реставрации монумента "Родина-мать зовет!" является дирекция по строительству, реконструкции и реставрации министерства культуры РФ.
Работы начались в 2017 году. В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента.
Как следует из материалов на сайте госзакупок, стоимость завершающего этапа реконструкции монумента "Родина-мать зовет!" составила 668 млн 276 тыс. рублей.
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