Экспорт продукции АПК из Тюменской области за 2019г составил $24 млн

05.03.20 14:50

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Объем экспорта продукции АПК из Тюменской области по итогам 2019 года составил $23,8 млн при плановых показателях в $18 млн, сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на главу области Александра Моора.

К концу 2024 года регион планирует увеличить объем экспорта продукции АПК до $30 млн.

Среди основных тюменских экспортеров продукции АПК - "Заводоуковский маслозавод", филиал "Тюмень" ООО "Данон Трейд", компании "Юнигрэйн", "Омега", "Агрофирма "КРиММ".

"Наибольшая доля, около 50%, экспортных поставок приходится на "Заводоуковский маслозавод". Он поставляет в Швейцарию рапсовое нерафинированное масло. В 2019 году предприятие начало поставки продукции в Китай и Киргизию", - отмечается в сообщении.