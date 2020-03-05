Госдума РФ приняла закон о возможности получения негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

05.03.20 14:59

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который дает право людям, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста: женщины с 55, мужчины - с 60 лет.

После повышения с 1 января 2019 года возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет в законе о НПФ осталась трактовка, в соответствии с которой НПФы могут выплачивать негосударственную пенсию с этого же срока (60 и 65 лет), при этом по договорам, заключенным до 1 января, срок оставался 55 и 60 лет.

Согласно принятому документу (N722163-7), право на получение негосударственной пенсии после 1 января 2019 года приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст не был прописан в договорах. Планка получения негосударственной пенсии может снижаться еще больше для ряда категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию: например, при работе во вредных условиях (мужчины 50, а женщины 45 лет) или для многодетных матерей, летного состава, инвалидов.

"Этим законом мы снижаем возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Кроме того, льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным", - ранее сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, инициатива повышает интерес и доверие граждан к негосударственным пенсиям. Она позволит НПФ запустить программы поддержки, рассчитанные на определенный возраст или льготные категории. Предлагаемое правило может стать интересно и для новых категорий вкладчиков фондов - военнослужащих, бюджетников.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года.