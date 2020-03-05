УФАС проверяет аптеки Свердловской области из-за роста цен на маски

05.03.20 15:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 марта. Interfax-Russia.ru - Свердловское УФАС начало внеплановые выездные проверки аптечных сетей, где в феврале выявлен рост цен на медицинские защитные маски, сообщает пресс-служба управления.

В пресс-службе Свердловского УФАС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что за первую половину февраля средняя розничная цена на маски по сравнению с январем выросла на 29,4% и варьировалась от 5 рублей до 11 рублей 70 копеек.

УФАС отмечает, что увеличение цен на медицинские маски может свидетельствовать о нарушении ряда норм антимонопольного законодательства. В частности, речь может идти об установлении монопольно высокой цены на такие маски и создании картеля, направленного на установление и поддержание цен на маски.

За нарушение вышеуказанных запретов предусмотрена административная ответственность как для должностных, так и для юридических лиц.