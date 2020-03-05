500 спортсменов примут участие в Первенстве России по дзюдо в Тюмени

05.03.20 15:08

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

5 марта. Interfax-Russia.ru - Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет с 5 по 7 марта в Тюмени, сообщает в четверг областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

В турнире, который состоится в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", примут участие 500 спортсменов из 67 российских регионов.

Все участники - победители отборочных соревнований, проходивших в федеральных округах.

От сборной команды Тюменской области будут выступать 40 дзюдоистов, в их числе - бронзовый призер первенства Европы среди юниоров Алина Сергеева и призер первенства Мира и Европы среди юношей до 18 лет Джавад Гусейнов.

Соревнования в Тюмени станут отборочным этапом к первенству Европы.