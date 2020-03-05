Конкурс видеороликов запустили в Карачаево-Черкесии для профилактики коронавируса

05.03.20 15:29

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Минобрнауки Карачаево-Черкесии организовало республиканский конкурс видеороликов "Нам не все равно!" в рамках профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

"Основной целью конкурса является повышение престижа здорового образа жизни и уровня мотивации учащихся на сохранение и укрепление здоровья", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" ведущий специалист отдела воспитательной работы, дополнительного образования и науки Минобрнауки КЧР Джанета Бытдаева.

По ее словам, на конкурс поступило несколько десятков видеороликов от школьных коллективов, в том числе отдельных школ и классов, а также от индивидуальных участников из разных городов и районов КЧР.

"Многие работы, поступившие на конкурс, выполнены на достаточно профессиональном уровне. Для их подготовки дети хорошо изучили много полезной информации по профилактике различных инфекций", - сказала собеседница агентства, добавив, что министерство поощрит авторов лучших видео.