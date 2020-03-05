Сильный ветер с порывами до 25 м/с ожидается в Калмыкии

05.03.20 16:01

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Элиста. 5 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в Калмыкии.

"Днем 6 марта с сохранением до конца суток 7 марта в Калмыкии ожидается сильный ветер - 15-20 м/с, днем 7-го марта в восточной части республики (Юстинский, Яшкульский, Черноземельский районы) ожидается усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по республике.

В управлении рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.