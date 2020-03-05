Ростех ограничил зарубежные командировки сотрудников из-за коронавируса

05.03.20 16:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 марта. Interfax-Russia.ru - Госкорпорация "Ростех" ввела ограничения на командировки за рубеж для сотрудников из-за ситуации с коронавирусом.

"Ограничено число зарубежных командировок, минимизируется состав делегаций для работы на выставках", - говорится в сообщении пресс-службы "Ростеха".

В "Ростехе" заявили, что "никакой паники нет, но принимаются достаточные меры предосторожности".

"Если говорить о производственной деятельности, то нашим предприятиям - это касается, в частности, автопрома, электроники, ряда других отраслей - приходится частично корректировать работу с поставщиками и искать альтернативные источники поставок. В целом ситуация с коронавирусом пока не оказала существенного негативного влияния на нашу работу", - заявили в госкорпорации.

"Компания не поощряет нахождение на работе людей, имеющих явные признаки простудных заболеваний", - говорится в сообщении.

11 февраля входящая в "Ростех" компания "Рособоронэкспорт" сообщила, что Россия не свернет поставки военной техники из-за коронавируса, но корректировки возможны.

"В компании внимательно и в ежедневном режиме изучают эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса во всём мире. Десятки российских специалистов в разных странах задействованы в приёмке-передаче российской продукции военного назначения, поставляемой по контрактам АО "Рособоронэкспорт". Всем им, где бы они не находились, даны соответствующие рекомендации и обеспечены условия для их безопасного пребывания. Мы в постоянном контакте с нашими сотрудниками", - говорилось в сообщении "Рособоронэкспорта".

10 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что ситуация с коронавирусом может задержать реализацию контракта на поставку Китаю систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

"Мы на всякий случай просчитываем эти сценарии. Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов", - сказал Михеев, отвечая на вопрос агентства, может ли ситуация с короновирусом повлиять на выполнение контракта на поставку Китаю систем С-400. Он заявил: "У нас же контракты связаны и с обучением, и с приемкой техники и так далее".

"Ростех" - одна из крупнейших промышленных корпораций России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В отчете компании за 2018 год говорилось, что в "Ростехе" работают более 500 тыс. человек.

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга, 5 марта, составило 95 036 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 80 409 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 14 627, увеличившись за минувшие сутки почти на 2,3 тыс. случаев. Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 194 до 271 человека: 107 скончались в Италии, 92 - Иране, 35 - в Южной Корее, 12 - на территории Японии (из них шестеро - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), 11 - в США, четыре - во Франции, два - в Гонконге по одному случаю летального исхода зафиксированы в Таиланде, Испании, Австралии, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах, Сан-Марино.

Количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось с трех до четырех, сообщили в четверг в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.