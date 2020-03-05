Верховный суд Крыма оставил под арестом двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов

05.03.20 16:25

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 марта. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Крыма в четверг оставил в силе решения суда первой инстанции об аресте двух несовершеннолетних фигурантов дела о подготовке терактов в регионе.

"Постановление Киевского районного суда Симферополя оставлено без изменения, апелляционные жалобы (адвокатов - ИФ) - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Федеральная служба безопасности России 18 февраля заявила о пресечении подготовки террористических актов двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. Один из них оказался учеником школы N15 в Керчи, второй - учащимся Керченского морского технического колледжа.

Центр общественных связей ФСБ назвал юношей "сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова", который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года и покончил с собой. ФСБ сообщила, что ее сотрудники изъяли дома у тинейджеров самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. Кроме того, как заявило следствие, молодые люди были администраторами "групп смерти" в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к терактам, совершенная группой лиц по предварительному сговору), оно передано в производство ГСУ СКР по Крыму.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил крымским следователям в кратчайшие сроки установить мотивы подростков. Минобразования Крыма начало проверку. Детский омбудсмен республики Ирина Клюева заявила, что отрицательных характеристик у юношей не было, при этом один из них ранее некоторое время наблюдался у психолога.

Киевский районный суд Симферополя 20 февраля на прошедших в закрытом режиме заседаниях постановил арестовать фигурантов дела до 18 апреля 2020 года.

Юноши содержатся в СИЗО в Симферополе - единственном следственном изоляторе в Крыму.