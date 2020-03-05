"Цветочные" пробки ожидаются на улицах Москвы 6 марта

05.03.20 16:37

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 марта. Interfax-Russia.ru - В ближайшую пятницу в преддверии праздничных выходных ожидается осложнение ситуации на столичных дорогах, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы.

"Традиционно в преддверии 8 марта и длинных праздничных выходных в Москве увеличивается количество поездок по городу. Рекомендуем жителям заранее спланировать маршрут в предпраздничные дни, а также купить подарки и цветы", - сказал собеседник агентства.

В частности, по его словам, в последние дни наблюдается скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский и Рижский.

"Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации. В этот день настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик - после 20 часов", - отметили в ведомстве.

При этом в выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах в ЦОДД не ожидают.