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05.03.20 16:37
"Цветочные" пробки ожидаются на улицах Москвы 6 марта
"Традиционно в преддверии 8 марта и длинных праздничных выходных в Москве увеличивается количество поездок по городу. Рекомендуем жителям заранее спланировать маршрут в предпраздничные дни, а также купить подарки и цветы", - сказал собеседник агентства.
В частности, по его словам, в последние дни наблюдается скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский и Рижский.
"Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине - люди ездят, дарят подарки. В связи с этим в пятницу, 6 марта, ожидается осложнение дорожной ситуации. В этот день настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик - после 20 часов", - отметили в ведомстве.
При этом в выходные, 7 и 8 марта, проблем на дорогах в ЦОДД не ожидают.
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